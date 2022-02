Sfila alla Milano Fashion Week 2022 Elisabetta Franchi, con una collezione elegante ed inclusiva che racconta e omaggia tutte le donne.

C’è un motivo preciso per cui chi si avvicina allo stile e alle collezioni di Elisabetta Franchi si innamora inevitabilmente anche della sua persona: vera, genuina, umana, prima che la sfilata andasse in scena su Instagram, due post dal suo profilo rispondono a chi in queste ore si chiede come in un momento così si debba seguire ad ogni modo l’antico motto the show must go on. E poi, eccola pronta ad incantarci con una collezione che parla di tutte le donne e di come i loro abiti possano raccontarne la bellezza, la vita, i sogni e i desideri.

E a sorpresa, alla sfilata di Elisabetta Franchi non ci sono solo modelle: è una sfilata per tutte, inclusiva, senza taglie, senza altezza e la scelta di far raccontare questa collezione anche a donne dello spettacolo che ricoprono i più svariati ruoli, è la scelta che rende questa stilista la più vicina al cuore delle donne e del suo pubblico in generale. Sabrina Salerno, Jessica Notaro, sono alcune delle donne dello showbiz che sfilano per Elisabetta Franchi.

Alla MFW 2022 Elisabetta Franchi porta la grazia e l’eleganza della bellezza femminile

Vedere sfilare alla partenza della sfilata di Elisabetta Franchi donne meravigliose dello spettacolo che non rispettano quei famigerati e ormai universalmente canoni della moda, trasmette una sensazione dolce e umana. Non vedere corpi statuari ma donne dalle forme e dalle stature più variegate con abiti da sogno, dai long dress ai mini dress passando per i blazer dress ci fa sentire un po’ tutte in passerella.

Il messaggio è chiaro: la moda è per tutte, veste tutte e ne valorizza una bellezza ricca, variegata, che non vuole stringersi in nessuna taglia e in nessuna regola. E soprattutto la moda racconta le donne in ogni momento della loro vita, ognuno degno di essere raccontato e valorizzato: ad un appuntamento romantico, a lavoro, ad una cena di lavoro, nel tempo libero da dedicato unicamente a se stesse, ad un colloquio importante della loro carriera, quando sono madri e quando non lo sono.

Con grazia ed eleganza sfilano così blazer dress in stampa check, neri con bottoncini dorati, perfetta alternativa la tailleur – ed è da un po’ che lo stile Elisabetta Franchi ce lo suggerisce -, abiti con frange e ad effetto charleston, e ruba la scena il tuxedo al femminile che vogliamo ora e subito: un abito nero tuxedo con tanto di strascico leggero in chiffon.

Look inspo e trend per il prossimo inverno: abbinamenti, nuance e tessuti

Il primo outfit da rubare per il prossimo inverno in realtà lo rubiamo proprio ad Elisabetta. A fine sfilata la stilista ha sfoggiato un look glam chic: indossato leggings neri lucidi ed una giacca avvitata con reverse in velluto, portata a mò di mini dress, un abbinamento che con un paio di sandali gioiello ci mostra come il prossimo inverno torneremo ad indossare più leggings al posto dei pantaloni. Un look che possiamo indossare già per la prossima primavera.

Tra le nuance black and white si confermano i basic irrinunciabili, ma per gli abiti da sera rosso, very pery e verde smeraldo sono le grandi sorprese di stagione. Oltre al già citato velluto, tornano timidamente le frange, tessuti glitterati, il tulle, e dettagli cut out. Altri look da copiare? Gonne a tubino da indossare con maglie cropped e da enfatizzare con cappotti teddy, mini blazer cropped con legging in latex da impreziosire con una cintura gioiello, di tendenza già per la stagione primaverile in arrivo.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG