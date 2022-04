Simpatico siparietto social tra Chiara Ferragni e Fedez col cantante che ha rivelato cosa fa sua moglie per sentirsi giovane.

Il loro amore è sempre più forte. Parliamo di Chiara Ferragni e Fedez che di recente hanno superato anche le problematiche legate alle condizioni di salute del cantante e che ore si stanno godendo il meritato relax e la quotidianità in famiglia. Non mancano, ovviamente, simpatici siparietti social tra i due. L’ultimo, è una vera chicca per i fan. Fedez ha infatti svelato cosa fa Chiara per sentirsi giovane…

Cosa fa Chiara Ferragni per sentirsi giovane: parla Fedez

Attraverso una serie di stories Instagram, Fedez ha svelato, in modo del tutto giocoso, cosa fa Chiara Ferragni per sentirsi più giovane. La coppia, durante un momento di relax e simpatia sul divano, ha scherzato su alcune abitudini della donna.

“Mia moglie quando vuole sentirsi giovane guarda i trend di Tik Tok e cerca di spiegarmeli”, ha scritto Fedez sulla Ferragni. “Ma il suo entusiasmo non riesce a contagiarmi”, ha concluso poi il rapper.

Nella storia, in effetti, Chiara Ferragni sembra davvero felice di poter condividere le sue ultime scoperte sui social. A Fedez, invece, sembra importare di più “prenderla in giro”.

IN_Fedez

Il gesto del cantante per l’Ucraina

Sebbene l’ilarità sembra essere finalmente tornata in casa dei Ferragnez, da sottolineare come anche i temi di stretta attualità siano sempre sotto la lente d’ingrandimento dei due. In modo particolare, nelle scorse ore, è stato Fedez a rendersi protagonista di un bel gesto. Il rapper ha donato, con la sua fondazione, alla Croce Rossa, un furgone isotermico allo scopo di trasportare medicinali, in particolare scatole di insulina, sino all’Ucraina con l’intento di aiutare le persone in difficoltà a causa dello scoppio della guerra.

Questo il post che conferma l’iniziativa dell’artista:

Riproduzione riservata © 2022 - DG