In un post Instagram Fedez disegna la sua panciera con il logo dell’influencer facendo uno scherzo al figlio che avrà una reazione inaspettata.

Fedez dopo essere stato operato per il tumore al pancreas è costretto a tenere una panciera per un periodo di tempo. Il rapper approfitta dell’occasione per fare uno dei suoi scherzi alla moglie e al piccolo Leone. Disegna il logo dell’influencer sulla panciera e poi dice al figlio che per questa contraffazione si finisce in prigione. La reazione del primogenito è di mettersi a piangere.

Lo scherzo di Fedez e la reazione del piccolo Leone

Nel suo video su Instagram, Fedez spiega che dovrà indossare la panciera per un periodo di tempo ma che è anche il marito di Chiara Ferragni. A questa frase si mette a disegnare il logo dell’influencer sull’indumento medico spiegando al figlio che la contraffazione è un reato e che per questo si potrebbe finire in prigione. A quel punto il piccolo Leone, non capendo subito che il papà stesse scherzando si mette a piangere mostrando tutta la sua sensibilità. Ad intervenire subito è Chiara che dice: “No, amore non è vero tranquillo”, tranquillizzato il primogenito il rapper si presenta dalla moglie con il suo logo e lei risponde: “Ah ma lo hai fatto bene!” e gli fa un autografo.

A intenerire il web è stata la reazione di Leone preoccupato per la mamma e il papà. Fedez sembra tornato allo spirito, all’ironia e alla vita di sempre con la sua famiglia dopo la delicata operazione. Ecco il post:

