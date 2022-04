Cristina D’Avena ha fatto una confessione del tutto inaspettata su Silvio Berlusconi. A suo dire, l’ex premier è un sexy e intrigante.

Classe 1964, Cristina D’Avena ha confessato che il politico italiano più affascinante è Silvio Berlusconi, che ha all’attivo 85 candeline. La cantante di quasi tutte le sigle dei cartoni animati più belli ha ammesso di aver conosciuto l’ex premier quando era soltanto una ragazzina, ma è comunque rimasta incantata dal suo fascino.

Cristina D’Avena: confessione inedita su Silvio Berlusconi

Fresco di nozze, anche se solo simboliche, con Marta Fascina, Silvio Berlusconi continua ad essere uno dei politici più corteggiati di sempre. Forse, il merito è del suo umorismo, rimasto intatto nonostante lo scorrere del tempo. L’ex premier ha compiuto 85 anni lo scorso 29 settembre, ma è ancora un ragazzino. Sarà per questo che ha attirato l’attenzione di Cristina D’Avena? La cantante, intervistata da Igor Righetti durante il programma radiofonico L’autostoppista in onda su Rai Isoradio, ha ammesso che Berlusconi è il politico più affascinante di sempre.

“Ho conosciuto il grande Silvio Berlusconi, è un uomo non soltanto sexy, ma anche estremamente affascinante e intrigante. Ero una ragazzina quando lo incontrai: è una persona straordinaria e dolce“, ha ammesso Cristina. E’ bene sottolineare che D’Avena non ha fatto questa confessione di punto in bianco, ma è stata incalzata da Righetti.

Cristina D’Avena: Maradona era pazzo di lei

Mentre Cristina D’Avena trova Berlusconi estremamente “affascinante“, lei era il sogno proibito di un grande calciatore. Stiamo parlando di Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre 2020. Stando a quanto riferito da Marino Bartoletti nel corso della presentazione del suo nuovo libro Il ritorno degli Dei, El Pibe de oro era “pazzo” della cantante amata dai bambini. In cambio di una sua “comparsata” in tv, Maradona chiese a Bartoletti di essere pagato con “tutte le audiocassette di Cristina D’Avena che editavamo noi di Mediaset tramite la Jolly“.

