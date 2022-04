Nick Luciani e Silvano Michetti dei Cugini di Campagna sono nel cast dell’Isola dei Famosi ma non si sono visti e da un mese non sentono i colleghi.

Cosa è successo ai due Cugini di Campagna che sono nel cast del noto reality Mediaset l’Isola dei Famosi? La coppia, formata da Nick Luciani e Silvano Michetti ed annunciata da tempo, è pronta a partecipare finalmente al programma ma tra gli altri componenti del gruppo musicale c’è un po’ di timore in quanto non hanno contatti tra loro da oltre un mese.

Che fine hanno fatto i Cugini di Campagna all’Isola dei Famosi?

Come anticipato, Nick Luciani e Silvano Michetti, membri del noto gruppo musicale dei Cugini di Campagna, erano stati selezionati per partecipare all’Isola dei Famosi. Peccato che, dopo l’inizio del reality, di loro non ci sia stata ancora alcuna traccia.

I due erano partiti in direzione Honduras insieme al restante gruppo dei naufraghi, ma alla fine non sono mai stati fatti entrare. Almeno fino ad oggi. Isolati da tutto e da tutti, le loro condizioni hanno destato qualche preoccupazione a chi, invece, non è partito ed è rimasto a casa a fare il tifo. Tra questi anche Ivano, fratello gemello di Silvano.

L’uomo è da un mese intero senza sentirlo e non vedendolo in televisione ha chiesto aiuto anche a Striscia La Notizia.

Ivano preoccupato chiede aiuto a Striscia La Notizia

Ebbene sì, perché per chi è abituato a stare sempre insieme, un mese di totale assenza si fa sentire e sale anche la preoccupazione conoscendo anche ciò che potrebbe accadere in un posto come l’Honduras dove sicuramente la routine non è come quella “di casa”. Ecco quindi che Ivano Michetti ha chiesto soccorso a Striscia La Notizia: “Cosa è successo? Beh, è successo che io è da un mese che non riesco a parlare con mio fratello Silvano”, ha raccontato il membro dei Cugini di Campagna. “Cosa ne so dove sta: è questa la cosa grave! Per me è la prima volta che mi sento strano, mi sento che non ce la faccio perché lui sta lì e non so che fine ha fatto. Se sta male, se sta bene. A me basta che mi dica che sta bene. Se puoi telefonami, ti prego, telefonami, ruba il telefono, fatti sentire. E’ non sapere dove C sta, è quello che mi fa rabbia, capito?”, le parole preoccupate di Ivano per suo fratello.

Di seguito il post Instagram dei Cugini di Campagna con l’appello di Ivano:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG