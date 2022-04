Michelle Hunziker farà parte del format LOL Germania. Alla premier, la conduttrice svizzera ha incantato tutti con un abito mozzafiato

In Italia l’abbiamo imparata a conoscere in tutte le sue sfaccettature, ma chissà che con la recente partecipazione a LOL Germania, noto programma di Prime Video, non vedremo qualcosa di nuovo. Sicuramente, Michelle Hunziker mostrerà, ancora una volta, la sua ironia, la sua solarità e per forza di cose anche il talento di far ridere gli altri. Intanto, la splendida conduttrice tv ha messo in risalto le sue doti fisiche indossando alla premier della trasmissione, un abito davvero speciale…

Michelle Hunziker nel cast di LOL Germania

Col suo solito fare audace e solare, Michelle Hunziker, dopo un recente weekend in famiglia, si è diretta in queste ore a Berlino per la premier del programma LOL, nella versione, ovviamente, tedesca. Il format di Prime Video prevede una vera battaglia a suon di tentativi di far ridere gli altri partecipanti.

La Hunziker, che da anni ha fatto del suo sorriso e della sua ironia un pezzo forte del “repertorio”, proverà a resistere al suo istinto e, magari, provare proprio a battere gli altri rivali.

Intanto, almeno in quanto a look, probabilmente ha già vinto visto l’abito col quale si è presentata alla premier del programma.

L’abito della Hunziker incanta

È stata la stessa Hunziker a far vedere anche ai fan meno interessati alla versione tedesca di LOL, in che modo è andata la giornata della “prima” del format e a metter loro curiosità sull’andamento dello stesso. “A Berlino per la prima di LOL 3 in Germania”, ha scritto su Instagram la conduttrice. “Secondo voi… una come me, quanto può aver resistito in quella gabbia di matti?”. Il tutto condito dalle classiche emoticon di risata.

Se lo scatto mette in risalto il sorriso della bella showgirl, a spiccare è l’abito usato per l’evento. La Hunziker si è presentata con un vestito stringato che ha fatto colpo. L’indumento, infatti, le fasciava interamente il corpo ma su un lato, lasciava vedere più di uno scorcio di gamba. Un particolare decisamente elegante ma anche molto sensuale.

A prescindere da quanto abbia resistito all’interno del programma, in quanto a bellezza, la Hunziker ha sicuramente già vinto…

Questo il post Instagram con tutte le foto della serata:

