Tra un discorso serio e qualche risata, Belen Rodriguez ha confessato di volere un altro bambino. E sul rapporto con Stefano De Martino…

Per lavoro o per gossip, Belen Rodriguez è sempre al centro dell’attenzione. La splendida showgirl argentina, da quest’anno conduttrice de Le Iene insieme a Teo Mammucari, si è raccontata a 360° a Verissimo, trasmissione condotta da Silvia Toffanin sulle reti Mediaset. La modella ha avuto modo di parlare di diversi argomenti in compagnia di sua sorella Cecilia e non ha risparmiato qualche riflessione sul suo ruolo di madre.

Belen Rodriguez: “Voglio un terzo figlio”

Già mamma di due bellissimi bambini, Santiago, avuto dall’ex marito Stefano De Martino, e Luna Marì, figlia di Antonino Spinalbanese, Belen Rodriguez ha confidato con emozione di essere pronta e desiderosa anche di “un terzo incomodo”.

A domanda diretta, l’argentina ha risposto: “Se sto pensando di allargare la famiglia? Sinceramente non adesso, ma forse mi piacerebbe avere un terzo figlio. Forse, perché noi siamo in tre. Però non ora, magari tra due anni. Chi non si sa (ride ndr)”.

Belen ha avuto modo anche di elogiare la sensibilità di sua sorella Cecilia che, per lei, sarebbe un’ottima mamma viste le doti già mostrate come zia: “Guardate, sarà una mamma migliore di me. Penso sia nata per fare la mamma, davvero. Io vado a lavoro, torno a casa…”.

Ancora sul suo rapporto con la sorella: “Abbiamo litigato solo una volta”, ha spiegato la più grande delle Rodriguez. “Il motivo? Io volevo andare in Argentina mentre lei voleva che restassi qui”.

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Il commento su Stefano De Martino

L’argomento principe dell’intervista, però, è tornato poi ad essere la famiglia di Belen Rodriguez e, naturalmente, anche qualche gossip a proposito di un ritorno di fiamma con Stefano De Martino, padre di Santiago.

Facendo riferimento al rapporto con lui, la modella argentina ha detto: “Cosa fa lui adesso? Ora balla e fa tanto altro. Diciamo che è un bello che balla“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG