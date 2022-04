Mai chiedere il peso ad una donna, tantomeno pubblicamente e ad un personaggio noto. Questo quanto accaduto a Costanza Caracciolo, storica ex Velina del programma tv Striscia La Notizia, che su Instagram si è dilettata a rispondere a tutte, o quasi, le domande dei propri ammiratori. Peccato che, proprio una di queste, abbia generato una sorta di polemica, poi trasformatasi in importante consiglio.

“Eccomi, chiacchieriamo un po’…”, era stato l’invito di Costanza Caracciolo ai suoi seguaci su Instagram. Diverse le domande e le risposte, tutte a modo, della splendida ex Velina che, da tempo, è diventata a tutti gli effetti una mamma di famiglia avendo costruito un bellissimo “quadretto” con il suo compagno Bobo Vieri e i loro bambini.

Un quesito in particolare, però, ha scatenato una reazione abbastanza forte della stessa ragazza classe 1990: “Ce lo dici per favore quanto pesi? Premesso che sei bellissima”. Questa la richiesta del follower della Caracciolo che, probabilmente, mai si sarebbe aspettato una risposta così forte e decisa ma, allo stesso tempo, ricca di consigli.

Rivolgendosi all’autore della domanda, Costanza Caracciolo ha risposto a tono: “No, non credo sia giusto che il mio peso possa essere argomento di dibattito”, ha esordito la modella e showgirl. “In realtà credo che neanche quello delle altre dovrebbe interessarvi. Anzi, vi consigli di interessarvi proprio ad altro perché pensare di pesare o mettervi a paragone con una vostra beniamina/persona che seguite o addirittura confrontarvi o paragonarsi al peso anche solo delle amiche sia una gran ca**ata!!! Piccolo consiglio!”.

