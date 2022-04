Il cantante Antonello Venditti si trova in ospedale per un intervento. L’annuncio lo ha dato il diretto interessato in un videomessaggio.

Antonello Venditti in ospedale per un intervento. Ansia e preoccupazione per l’artista italiano che è prossimo ad un’operazione. Ma cosa è successo? A spiegarlo è stato lo stesso cantante romano che con un videomessaggio pubblicato su tutti i suoi profili social ha voluto raccontare ai fan quanto gli è accaduto.

Intervento per Antonello Venditti: cosa è successo

“Sto video è incredibile”. Inizia così il racconto di Antonello Venditti per spiegare ai fan perché si trovi in ospedale e come mai, nel giro di poche ore, andrà sotto i ferri. Il cantante romano ha voluto subito tranquillizzare tutti sottolineando come stia bene ma che il suo occhio abbia qualche problematica da risolvere.

“Sono sano come un pesce, però siccome vedo tutto storto sarebbe utile che lo facessi. E ho deciso di farlo, ed è bella la decisione. Vedo tutto questo strano ospedale che mi vuole bene, che poi è una struttura pubblica”, ha detto Venditti spiegando che il problema all’occhio sia un “pucker maculare” e che sarà nelle ottime mani di un medico bravo ed esperto.

Poi non poteva mancare un pensiero alla sua Roma, impegnata in casa in Conference League contro i norvegesi del Bodo: “Non dovete preoccuparvi se non mi vedete allo stadio. Canterò con voi con un occhio di riguardo”, ha concluso scherzando l’artista rivolgendosi ai tifosi giallorossi.

Questo il videomessaggio di Venditti su Instagram:

