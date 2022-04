La cantante Elodie ha fatto vedere ai suoi fan alcune foto che la ritraggono quando era appena una bambina.

Un’infanzia difficile come più volte raccontato tra ‘Amici’ e varie interviste, ma anche per Elodie è arrivato, evidentemente, il momento di fare un passo indietro con la mente e ricordare quando ancora era una bambina. La nota cantante lo ha fatto pubblicato sui social alcuni scatti di quando era molto piccola, sorprendendo i suoi fan.

Elodie mostra le foto di quando era da piccola

IN_Elodie

Attraverso alcune stories sul suo profilo Instagram, Elodie ha deciso di vivere e condividere un bel momento “amarcord”. La cantante ha mostrato le foto di quando era appena una bambina. Nello specifico ha mostrato uno scatto che la ritrae con un vestitino colorato e soprattutto con una testa piena di simpaticissimi riccioli. Volto tenero e ricco di sogni da realizzare. Nello sfondo della foto, probabilmente scattata nel salotto di casa, ecco anche sua madre con cui, crescendo, non ha mai avuto un rapporto troppo sereno.

Nel corso di alcune recenti interviste, infatti, Elodie aveva raccontato: “Mia mamma faceva la cubista, era una ragazza con problemi, mi ha avuta a 21 anni. Entrambi (sua madre e su padre ndr) hanno sofferto molto ed erano onesti in questo, non hanno mai camuffato il loro malessere. Ma per me che ero una ragazzina e li vedevo così erano dei folli”.

Una volta cresciuta, però, le cose col passare degli anni sono migliorate e ora la famiglia è per Elodie un punto di riferimento.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG