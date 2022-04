L’ex Velina Maddalena Corvaglia ha sfoggiato un fisico mozzafiato e ha svelato quella che per lei è la ricetta della felicità.

Una Maddalena Corvaglia inedita sui social. La bella ex Velina di Striscia La Notizia, protagonista dell’edizione con Elisabetta Canalis, ha deciso di infiammare il web con alcuni scatti in intimo e canotta accompagnati da quella che si potrebbe definire la ricetta per la felicità.

Maddalena Corvaglia: look e consigli

MADDALENA CORVAGLIA

Pronta per trascorrere le vacanze di Pasqua alle Baleari, Maddalena Corvaglia è partita alla volta di Palma De Mallorca in compagnia dell’amica Samantha Crippa con il preciso intento di fare il pieno di emozioni positive. La conferma arriva dal suo profilo Instagram dove la bella modella ed ex Velina ha condiviso la sua ricetta per la felicità con tanto di scatti in cui si gode il panorama sul mare dalla finestra dell’hotel e mostra il suo fisico mozzafiato.

Come stimolare gli ormoni della felicità? La risposta che dà la Corvaglia è chiara: ascoltare musica, fare sport, il sesso, tanti abbracci, camminate e compiere delle sfide con se stessi. Sarebbero questi gli ingredienti giusti per stare meglio e vivere la vita con tanto buonumore e poco stress.

A vedere come sta la bella Maddalena, forse, bisogna darle ascolto. Fisico mozzafiato, curve perfette e bellezza intatta col passare degli anni. Se poi aggiungiamo il grande spirito combattivo in tutte le sue attività il mix è davvero vincente.

Di seguito il suo post su Instagram con le indicazioni dettagliate “per essere felici” e le foto che hanno davvero fatto faville…

Riproduzione riservata © 2022 - DG