Maddalena Corvaglia per la prima volta, ha svelato qualcosa di più sulla fine dell’amicizia fra lei ed Elisabetta Canalis.

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis devono il loro successo al programma televisivo di Antonio Ricci. Le due showgirl sono diventate le veline di Striscia la Notizia nel 1999 e da allora, oltre a sancire un rapporto professionale, fra le due è nata una vera e propria amicizia continuata anche lontano dal bancone più famoso d’Italia fino a portarle ad aprire insieme anche un’attività in America. D’improvviso però, le loro strade si sono bruscamente divise e nessuna delle due, fino ad oggi, ha mai raccontato il perché di questo triste epilogo anche se, è stata proprio l’ex velina bionda a svelare, per la prima volta, qualcosa di più sulla fine di questa amicizia. Ecco la confessione di Maddalena Corvaglia.

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis: fine di un’amicizia

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis hanno fatto sognare il pubblico italiano con i loro stacchetti sul bancone di Striscia ma anche con i loro calendari e i numerosi scatti condivisi sui rispettivi profili Instagram eppure all’improvviso questa favola d’amicizia è finita, il motivo?

Resta ancora sconosciuto, dato che nessuna delle sue ne ha mai voluto parlare pubblicamente sincerandosi sempre dietro un “No comment”, ma la Corvaglia questa volta ha invece aggiunto un particolare mai rivelato prima.

MADDALENA CORVAGLIA

“Preferisco non parlarne. È un grande dolore” poche semplici parole confessate da Maddalena Corvaglia nel corso di un’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale e proprio alla domanda sul perché della fine della sua amicizia storica con l’ex collega, Elisabetta Canalis.

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis: muri difficili da buttare giù

In realtà, appena qualche mese fa, era stata Elisabetta Canalis dall’America a far sapere di non voler rispondere alla questione in quanto, tutto ciò che direbbe pubblicamente potrebbe essere travisato, ma alla domanda rivolta invece alla Corvaglia dove le è stato chiesto se ci fosse o meno una speranza di rivederle di nuovo unite ecco come ha risposto l’ex velina bionda: “Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù”.