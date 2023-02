Curiose rivelazioni da parte di Anna Falchi a proposito del suo rapporto di amicizia con l’attuale Premier Giorgia Meloni.

Un’amicizia particolare quella raccontata da Anna Falchi ad ‘Un giorno da pecora’ su Radio Rai 1. La showgirl ha svelato di aver frequentato Giorgia Meloni, attuale Premier italiano, e di essere uscita più volte con le quando le due erano “single”…

Anna Falchi e l’amicizia con Giorgia Meloni

Anna Falchi

“Sono una sua grandissima sostenitrice, l’ho votata, abbiamo degli amici in comune”, ha esordito Anna Falchi iniziando a parlare di Giorgia Meloni.

Ma non solo: “Quando eravamo entrambe single uscivamo spesso insieme a fare degli aperitivi. Se l’ho incontrata recentemente? No, sono solo pettegolezzi, da quando è premier non l’ho mai incontrata”, ha dichiarato la showgirl.

Ma la curiosità di sapere cosa accadesse nelle loro uscite è tanta e così la bella Anna ha raccontato come ripreso da Today: “Uscivamo quando nessuna delle due era fidanzata. Ai tempi lei era ministra e ricordo che girava in scooter”. E dove andavano? L’attrice e presentatrice spiega: “Andavamo a piazza Navona o a Campo de Fiori a bere vino bianco”.

Non manca un commento anche sui primi mesi da Presidente del Consiglio della Meloni: “Che voto le darei? Direi un otto e mezzo”.

A proposito di politica: “In passato Marco Pannella mi chiese di candidarmi coi Radicali ma era moltissimo tempo fa e io ero ‘ignorante’ per quanto riguardava la politica”, ha rivelato la donna sul suo conto e sul “rifiuto”.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna:

Riproduzione riservata © 2023 - DG