Annuncio social di Clio Make Up: anche lei sarà a Sanremo 2023 e lavorerà come inviata per Radio 105 con tanto di macchina speciale.

Novità in vista per Sanremo 2023: anche Clio Make Up prenderà parte, a modo suo, all’evento. Infatti, la nota make up artist sarà inviata di Radio 105 durante il Festival. L’annuncio è stato dato proprio dalla Zammatteo, questo il suo vero cognome, con alcune stories Instagram.

Anche Clio Make Up a Sanremo: l’annuncio

Clio Zammatteo

Oltre ai tantissimi personaggi che faranno da cornice al Festival di Sanremo 2023 sul palco, e i vari big in gara, ci sarà tantissimo movimento e lavoro anche fuori dall’Ariston e in tutta la città. Tra chi se la dovrà cavare tra interviste e “avventure” particolari con artisti e visitatori, anche la nota Clio Make Up che in queste ore ha annunciato di essere in partenza proprio per la città dove andrà in scena l’evento per lavorare per conto di Radio 105.

“Stiamo lavorando a Sanremo! Perché sì, si parte. Anche noi andiamo a Sanremo. Siamo emozionati e nervose. Io farò il davanti le quinte. Avremo una macchina brandizzata con Radio 105. Hanno visto il rend della macchina ed è fighissima. Ci mettono delle cose, degli stick. Una macchina color corallo. Darò poco nell’occhio (ride ndr). Quindi da domenica, se siete della zona Sanremo o se ci andrete, vedrete questa macchina corallo. Anche lo scorso anno ero lì sempre con 105 ma con un’altra collaborazione. Quest’anno sarò tanto in giro. Sarò presente anche all’interno di casa Sanremo e il mio team mi sta obbligando ad andare a delle feste”, ha detto la Zammatteo.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram della donna:

Riproduzione riservata © 2023 - DG