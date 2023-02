Un lutto terribile nel mondo del cinema. Si apprende in queste ore della morte della nota attrice Monica Carmen Comegna. La donna aveva solamente 43 anni e lascia il marito e un figlio piccolo.

Come riportato dal Corriere della Sera, Monica Carmen Comegna, attrice originaria di Casoli, in provincia di Chieti, è morta ieri all’età di 43 anni. L’attrice era stata ricoverata alcuni giorni prima all’ospedale Renzetti di Lanciano, a seguito di un malore che le aveva causato una febbre molto alta.

Da quanto si apprende, neppure in ospedale le sue condizioni sono migliorate e, anzi, sono degenerate fino alla morte. Già in queste ore, questo pomeriggio ci saranno i funerali.

La donna era una nota attrice che aveva preso parte anche a diversi lavori in Rai.

La Comegna lascia una bimba piccola, Nina e il suo compagno Enrico. Nella sua carriera, la donna aveva debuttato al cinema tra la fine degli anni ‘90 ed inizio anni 2000. La si ricorda per aver preso parte nel 1999 al film Terra Rossa di Giorgio Molteni. Successivamente, nel 2001, era stata la volta di South Kensington, dove aveva lavorato con Rupert Everett e Elle Macpherson.

Nella vita professionale dell’attrice anche Una famiglia per caso, film del 2003 trasmesso su Rai 1, con Marco Cocci, Giovanna Ralli e Lando Buzzanca, poi L’altra donna, al fianco di Alessio Boni e Anita Caprioli e infine anche la serie tv Stiamo bene insieme.

Di seguito un post su Instagram di una pagina che ricorda l’attrice:

