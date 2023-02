Lutto nel mondo della moda con la morte di Paco Rabanne. Lo stilista aveva 88 anni. La notizia è arrivata in questi minuti.

Lutto nel mondo della moda: è morto lo stilista spagnolo Paco Rabanne. Nato a Pasaia il 19 febbraio 1934, è diventato famoso per le sue collezioni di abbigliamento ma anche per i profumi e collaborazioni nel cinema. Aveva 88 anni.

Morto Paco Rabanne

Paco Rabanne

La triste notizia è arrivata in queste ore. Rabanne è morto a 88 anni. Lo stilista, designer e imprenditore di origini spagnole è scomparso a Portsall in Francia dove viveva negli ultimi anni. Il suo nome completo era Francisco Rabenda Cuervo ed nato il 19 febbraio 1934 a Pasaia nei Paesi Baschi in Spagna.

La notizia della sua morte è stata data attraverso le pagine social della sua casa di moda, con una sua foto scattata da Nathaniel Goldberg con un messaggio in cui si rende omaggio all’artista “visionario designer”, tra le figure più importanti del XX secolo.

“La sua eredità rimarrà una costante fonte di ispirazione. Siamo grati a Monsieur Rabanne per aver stabilito il nostro patrimonio d’avanguardia e definito un futuro di possibilità illimitate”, le parole scelte per dire addio all’uomo.

Di seguito anche il post Instagram con l’annuncio che ha già visto tantissimi messaggi di cordoglio arrivare e riempire il contenuto:

