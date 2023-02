Vi raccontiamo lo stilista dietro il famosissimo profumo 1 Million: la vita di Paco Rabanne, scomparso all’età di 88 anni.

Anche grazie a due bellissimi testimonial, il profumo Paco Rabanne 1 Million è diventato uno dei più rinomati nel mondo delle fragranze. Chi non conosce la pittoresca confezione a forma di lingotto d’oro? Eppure, in pochi conoscono la carriera dello stilista spagnolo, scomparso il 3 febbraio 2023 all’età di 88 anni. Scopriamo qual è la sua storia.

Chi era Paco Rabanne, biografia e carriera

Francisco Rabaneda Cuervo nasce il 18 febbraio 1934, sotto il segno dell’Acquario, nella cittadina di Pasajes, nella regione spagnola del Paese basco. Dopo la morte del padre nella guerra civile contro Franco, si trasferisce in Francia con la madre e qui studia architettura. La carriera nella moda nasce dalla creazione di gioielli per Dior, Balenciaga e Givenchy. La casa di moda omonima viene fondata invece nel 1966.

Paco Rabanne

Lo stile di Paco Rabanne: abbigliamento e primi profumi

Paco si distingue perché usa materiali non convenzionali come metallo, carta e plastica. La sua linea d’esordio si chiama Metal Couture e prevede modelli esagerati e bizzarri. Ma presto, la casa di moda si concentra sui profumi che oggi la rendono famosa come il Paco Rabanne Invictus.

Nel 1968 Rabanne collabora con l’azienda Puig che si occupa della vendita delle fragranze. In seguito, lo stilista ha anche esposto disegni personali in una mostra d’arte a Mosca.

I profumi Paco Rabanne: One Million e Invictus

Per uomo o per donna, Rabanne non delude con le sue più famose fragranze Paco Rabanne One Million e Paco Rabanne Invictus. In realtà ce ne sono tante altre, come Olympéa, Monopoly, Classics e Black XS. I profumi One Million e Lady Million restano però i più famosi, e oggi hanno come testimonial i bellissimi modelli Sophia Ahrens e Jordan Barrett. I prezzi del Lady Million sono variabili da una cinquantina di euro per 30 ml a quasi 100 per 80 ml. Esclusivamente da uomo invece il profumo Paco Rabanne Invictus.

La vita privata di Paco Rabanne e la morte

Soprannominato da Coco Chanel “Il metallurgico della moda“, non si hanno informazioni sul suo privato ma solo sul suo lavoro.

A febbraio del 2023 è arrivata la notizia della sua dipartità, all’età di 88 anni. La sua Maison sui social lo ha ricordato così: “La Maison Paco Rabanne desidera onorare il suo visionario stilista e fondatore, scomparso oggi all’età di 88 anni. Tra le figure più importanti della moda del XX secolo, la sua eredità rimarrà una costante fonte di ispirazione. Siamo grati a Monsieur Rabanne per aver fondato il nostro patrimonio d’avanguardia e per aver definito un futuro di possibilità illimitate”, ha scritto l’azienda. Lo stilista, nato a Pasajes, nei Paesi Baschi il 18 febbraio 1934, è morto a Portsall, in Francia, secondo quanto riferisce El Pais che precisa che le cause della morte non sono state al momento rese note“.

