Un gioco, niente più. Eppure al GF Vip “obbligo o verità” termina malissimo con Edoardo Tavassi e Antonino Spinalbese protagonisti.

Non c’è un momento di pace al GF Vip dove anche un gioco si trasforma in un momento delicatissimo. Protagonisti Edoardo Tavassi e Antonino Spinalbese che nel famoso “obbligo o verità” trovano il modo di far parlare…

Edoardo Tavassi, le parole sui Rodriguez

Antonino Spinalbese

Come è stato possibile ascoltare nelle varie dirette del GF Vip e come è stato sottolineato da diversi utenti social, Edoardo Tavassi ieri sera, durante il gioco “Obbligo o Verità”, alla domanda “Un concorrente che non vorresti mai più vedere nel vecchio reality che hai fatto?”, ha dato una risposta che ha gelato tutti…

Infatti, il fratello di Guendalina ha ricordato la sua esperienza all’Isola dei Famosi dove aveva avuto più di una discussione con “I Rodriguez”.

Tavassi, infatti, ha risposto: “Jeremias Rodriguez e padre”. Poche parole ma che sono bastate a creare un pizzico di imbarazzo dato che Antonino Spinalbese, che sino a quel momento era assolutamente contento di fare il gioco, è rimasto ammutolito dalle sue parole essendo legato alla famiglia Rodriguez dopo la love story con Belen da cui ha avuto una figlia, Luna Marì.

Va detto, che Spinalbese non ha risposto e neppure commentato ma le affermazioni di Edoardo non sono passate inosservate.

All’epoca dell’Isola, il fratello di Guendalina aveva detto sui due uomini di casa Rodriguez: “In 38 anni di vita non ho mai conosciuto uno così, è difficile che io vada a litigare con qualcuno. Devi sconvolgermi, mi sconvolsero, uno più dell’altro”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram del GF Vip con alcune imitazioni del concorrente:

