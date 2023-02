Lorella Cuccarini si è esibita come cantante a Sanremo nel 1995 e lei stessa ha svelato un retroscena inedito sull’esibizione.

In molti non ricordano che Lorella Cuccarini non è stata soltanto una delle più celebri co-conduttrici al Festival di Sanremo (al fianco del suo pigmalione, Pippo Baudo, nel 1993) ma si è anche esibita come cantante con il suo brano, Un altro amore no, al Festival del 1995. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su quella magica interpretazione della showgirl e su un problema tecnico su cui in seguito la stessa Cuccarini ha svelato un retroscena inaspettato e curioso.

Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini: l’esibizione a Sanremo 1995

Lorella Cuccarini è senza dubbio una delle showgirl e conduttrici più famose del piccolo schermo italiano, ma non tutti sanno che è stata anche una superba cantante e che si è esibita al Festival di Sanremo 1995. Il brano da lei cantante in quell’occasione, Un altro amore no, era stato scritto e arrangiato da suo marito, Silvio Testi, e si classificò al decimo posto nella classifica finale della kermesse.

Quell’edizione del Festival fu vinta da Giorgia con il brano Come saprei. In seguito alla sua esibizione sul palco, Lorella Cuccarini ha svelato a Oggi un retroscena inedito che riguardò un problema tecnico avvenuto durante la sua esibizione:

“Alla mia prima esibizione, per un problema tecnico, era sparito il segnale in mezza Italia. Proprio durante la mia canzone. Pippo mi fece chiamare per esibirmi nuovamente che ero già al ristorante, in attesa di mangiare un piatto di spaghetti: “Cori all’Ariston e ricanta”. Nella storia del Festival, credo di essere stata l’unica ad aver cantato due volte nella stessa sera (vincitori esclusi)”, ha confessato. La showgirl è tornata a Sanremo nel 2023 nella serata dedicata ai duetti, dove ha reinterpretato il suo storico successo, La Notte Vola, insieme alla cantante Olly.

