Tv, donne, ambienti particolari ed eccessi. Costantino Vitagliano ha parlato di tantissimi argomenti legati alla sua vita, passata e presente.

Ospite di Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’, Costantino Vitagliano ha parlato di diversi argomenti legati alla sua vita, privata e professionale. Il re dei tronisti ha raccontato tanti aneddoti legati al suo successo di ormai tanti anni fa e su come viveva anche con qualche eccesso.

Le parole di Costantino Vitagliano

Costantino Vitagliano

Nel salotto Rai di ‘Oggi è un altro giorno’, Costantino Vitagliano ha ripercorso gli anni del grande successo dopo essere diventato il primo tronista.

“Ero un’icona! Dirò sempre grazie a Maria (De Filippi ndr) ma anche a Maurizio (Costanzo ndr). Ero un’icona in quegli anni, non solo per le donne ma anche per gli uomini. Io con un uomo? Purtroppo no, perché mi piacciono le donne”.

Il successo, però, nascondeva anche altre situazioni: “Per voi, quello che si vedeva, erano gli addominali ma io lavoravo per avere quel fisico così”.

E ancora: “Ho sofferto di attacchi di panico. Vivevo con lo Xanax in mano. Una volta mi hanno trovato a terra con gli spasmi e mi hanno portato in ospedale”.

Passando poi agli ambienti frequentati: “Ho detto che una volta ero al Billionair con Di Caprio? Io ero lì quando c’erano personaggi come lui e Beyonce ma la gente chiamava il mio nome”.

“Io vivevo in un ambiente dove c’erano le droghe ma non sono mai state la mia attrazione perché conoscevo quel mondo. I miei eccessi erano altri. Ho saltato sul cofano della mia Bentley solo perché mi andava di farlo e di far vedere che potevo distruggerla perché potevo permettermelo”.

Infine un passaggio su Lele Mora: “Come un padre? Non rinnego nulla. Ho pagato anche io per certe situazioni. Lo sento ancora, lo vado a trovare. Io faccio le cose che mi piace fare”.

“Il valore che mi hanno insegnato i miei genitori? La famiglia, ma oggi non esiste più”.

Di seguito un recente post Instagram dell’uomo:

