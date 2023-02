Alcune foto social tornano a far sperare per Paola Caruso e la salute del figlio che in questi ultimi mesi è stata messa a forte prova.

Solamente poche settimane fa aveva parlato apertamente di cosa era capitato a suo figlio durante le vacanze. Poi, a Verissimo, si era confessata entrando nei dettagli. Stiamo parlando di Paola Caruso che dopo un brutto periodo pare essere tornata a sorridere insieme al suo Michelino che aveva subito una lesione al nervo sciatico della gamba. La donna si è mostrata dopo tanto tempo col bambino, felice sui social lanciando un messaggio di speranza.

Paola Caruso sui social col figlio dopo la paura

Paola Caruso

“Devo essere forte, mio figlio ha solo me. Non posso farmi vedere così. Devo mostrargli forza per cercare di essere la sua roccia e farlo guarire”, queste erano state le parole di Paola Caruso solamente pochi giorni fa. Adesso, pare aver dato conferma della sua forza e ha deciso di portare il suo Michelino al Museum of Dreamers a Milano per fargli passare alcuni momenti di felicità e spensieratezza.

Sui social, infatti, ecco le foto del momento magico e sognatore come la stessa ex protagonista di Avanti un Altro ha voluto sottolineare nella didascalia: “Solo chi sogna può raggiungere obiettivi inimmaginabili”.

Una frase che calza alla perfezione con quanto vissuto e con quanto, sembra, sta andando a risolversi dato che il bimbo sembra reggersi fortunatamente di nuovo in piedi da solo.

Di seguito anche il recente post Instagram della donna col suo piccolo:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG