A novembre 2022 la showgirl Paola Caruso, con la tata e altri amici si è recata in vacanza in Marocco e da lì inizia la disgrazia.

A Verissimo, Paola Caruso, racconta la disgrazia del figlio Michele davanti a Silvia Toffanin che è molto provata e dispiaciuta.

Il figlio della showgirl Paola Caruso, Michele, appena iniziata la vacanza in Marocco a novembre 2022, ha iniziato ad avere la febbre ma nonostante gli antipiretici la situazione non migliorava pertanto da buona madre ha chiamato il medico, che sostiene di dover fare un’iniezione al bambino.

Paola nonostante le perplessità per la proposta di un iniezione di un medicinale arabo, accetta il suggerimento del medico con l’aiuto dell’interprete.

Da li la situazione è peggiorata, Michele inizia ad urlare e dopo 30 minuti il bambino sviene e perde l’uso della gamba.

Gli esami e la corsa in ospedale

La diagnosi è la paralisi del nervo sciatico. Fino a metà dicembre non si muoveva ora cammina ma solo con l’utilizzo del tutore. E’ l’unico caso in Italia, perchè la medicina iniettata è fuori legge in tutta Europa.

Michele, ogni giorno segue una terapia in un ospedale a Milano.

Il padre che non ha mai riconosciuto il bambino ha fatto una sola telefonata e poi non si è mai più fatto sentire nè ha chiesto informazioni della salute del bambino.

