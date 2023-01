A Verissimo, Silvia Toffanin incontra e intervista la presentatrice italiana e unica, Barbara D’Urso.

In un’intervista unica e toccante Barbara si racconta a Silvia, rivivendo il ricordo della sua mamma e del suo papà ma anche delle persone che sono scomparse dalla sua vita.

Suo padre un uomo severo quando lei lasciò casa era preoccupato che potesse perdersi e lei invece con orgoglio spesso guarda il cielo e ricorda che ce l’ha fatta.

L’annuncio in diretta il nuovo amore

A dicembre 2022 prima di Natale, Barbara D’Urso ha aggiunto ai suoi soliti saluti di fine anno rivolti ai due figli anche un altra persona senza svelarne l’identità.

Barbara raramente parla dei suoi figli per volontà di tutti e 3, non per spocchia ma spiega che i suoi 2 amori si sono guadagnati tutto da soli e nessuno vuole che gli vengano attribuiti meriti solo per la posizione della madre.

La terza persona si scopre essere la nipotina, nata mesi prima, Barbara ora è nonna e si dichiara single.

Riproduzione riservata © 2023 - DG