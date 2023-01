Maria De Filippi, visibilmente commossa per la sostituzione di un allievo.

Todaro purtroppo dopo settimane di tentativi e discussioni deve ammettere che Samuel Antinelli non era sufficientemente preparato per il Serale e chiede di sostituirlo con Alessio, un altro ballerino di hip hop. Samuel, tuttavia, non se ne va a mani vuote da Amici 22 poichè la professoressa di classico Alessandra Celentano si dimostra molto generosa e dopo aver notato i progressi di Samuel come ballerino, gli spiega che sta tentando di fargli avere una borsa di studio presso l’Accademia di Monaco di Baviera.

Il rapporto speciale con Maria De Filippi

Samuelino, uno dei più giovani nella classe di Amici fin dall’inizio ha avuto un rapporto speciale, scherzoso e affettuoso con la conduttrice del programma Maria De Filippi.

Inizialmente durante il daily della domenica Maria e Samuel si scambiavano regalini e mazzi di fiori, più volte Maria ha preferito parlare con l’alunno per aiutarlo nei momenti di sconforto quando la classifica lo portava ad essere spesso nelle ultime posizioni.

Il saluto speciale con la conduttrice

Dopo la decisione di Todaro, ovviamente tutta la classe è sconvolta e in lacrime e anche Maria fatica a trattenere le lacrime.

Samuelino ci tiene a salutarla per ben 2 volte tra baci e forti abbracci e lei chiede “Non ci vediamo più fuori?” e lui, con la sua spontaneità e genuinità risponde: “Che ne so me devi cercà tu.. non è che ciò il numero tuo”.

Maria fa capire che si sentiranno ancora anche fuori dal programma.

