Colpo di scena nel corso della puntata di oggi di Amici: Raimondo Todaro ha deciso di sostituire un suo ballerino con un nuovo concorrente.

L’edizione 2022-2023 di Amici di Maria De Filippi sta riservando numerosi e inaspettati colpi di scena. Dopo il Capodanno gate, i professori del talent show hanno messo in atto una serie di provvedimenti disciplinari che hanno portato all’eliminazione di alcuni concorrenti, sostituiti da nuovi arrivati proprio a poche settimane dall’inizio del Serale. E, nel corso della puntata di oggi, domenica 29 gennaio, un altro ballerino si è visto costretto ad abbandonare il programma: Samuel Antinelli.

Samuel lascia Amici: la decisione di Todaro

Già settimane addietro, il ballerino nella squadra di Raimondo Todaro aveva avuto una crisi e aveva messo in dubbio la sua presenza ad Amici 22.

“Non merito di stare qua perché non c’è tempo, sono troppo indietro [….]Sono entrato qua come hip-hop, ma non va. Se esco da qua però non posso tornare fra tre anni. La colpa è mia perché io prima di fare i provini avrei dovuto valutare tutto ciò – si era sfogato lui – . Ma purtroppo nella mia testa non mi è scattato di dire ‘Samu, questo non è l’anno giusto, non ho basi classiche e la prof. Celentano può prenderti di mira’. Non l’ho pensato”.

Alla fine, Todaro ha dovuto constatare che la preparazione di Antinelli non era tale da permettergli di partecipare al Serale e ha chiesto la sostituzione con un altro ballerino di hip hop, Alessio.

Samuel, tuttavia, non ha salutato Amici 22 a mani vuote e Alessandra Celentano si è dimostrata più benevola di quanto molti credono.

La temutissima professoressa di classico, notando i miglioramenti del danzatore, gli ha voluto regalare l’opportunità di una borsa di studio presso l’Accademia a Monaco di Baviera.

