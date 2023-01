Cresce la curiosità attorno al Capodanno gate che riguarda la scuola di Amici 22: spuntano dettagli sconcertanti su ciò che è successo.

Cosa è successo nella casetta di Amici 22 la notte di Capodanno? Maria De Filippi ha parlato di “fatti gravi” che hanno poi portato alla squalifica di Tommy Dali e all’uscita di Valeria Mancini. Sul web si è diffusa la teoria riguardante lo sniffamento di noce moscata, ma nelle ultime ore l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha parlato di altri fatti e di un vero e proprio “scandalo”.

Cosa è successo ad Amici: dettagli sconcertanti

In collegamento su Instagram, Rosica ha spiegato di essere venuto a conoscenza di ciò che è successo ad Amici 22 grazie ad una fonte attendibilissima.

L’amicizia che lo lega a questa persona, però, lo vincola dal dire tutto sul Capodanno gate. L’esperto di gossip, tuttavia, ha cercato di rendere chiara la situazione parlando di fatti che non riguardano solo “l’uso di quella robaccia”.

“[…]Ma secondo voi Maria e la Fascino cacciano delle persone senza motivo? Si tratta di fatti davvero gravi, uno scandalo, non è solo l’uso inappropriato di quella robaccia e di altra roba. C’è tanto altro dietro credetemi – ha fatto sapere Rosica – […]Ho saputo dettagli sconcertanti ma oltre all’uso di certa roba, anche altra roba schifosa, roba schifosa. Se non è solo l’uso di roba è anche un’altra roba. Due sono le cose, che puoi fare dentro una casa?”.

“[…]Maria e la produzione si sono comportati benissimo, certe cose nessuno le avrebbe permesse. Ripeto, cose gravissime, oltre a quella roba, anche altra roba non ammessa lì dentro. La produzione ha agito nel migliore dei modi – ha continuato a spiegare – . Una cosa del genere non è mai successa prima nel programma. Questi andavano denunciati!”.

“[…]Questa roba in tv non dovrebbe succedere, ma nemmeno nella vita reale. Guardate che questa cosa è molto peggiore del caso Bellavia del GF Vip. E poi non l’hanno fatto una sola volta, l’hanno fatto, rifatto e rifatto sapendo di essere ripresi, perché non erano in sé”, ha concluso Rosica promettendo di raccontare più in là tutta la verità.

Riproduzione riservata © 2023 - DG