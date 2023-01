In collegamento con Cartabianca, il conduttore Pif non ha trattenuto la rabbia davanti ad alcune dichiarazioni sull’arresto del boss Messina Denaro.

L’arresto del boss mafioso, latitante da 30 anni, Matteo Messina Denaro ha scaldato gli animi negli studi di Cartabianca. Bianca Berlinguer ha mandato in onda le dichiarazioni di un uomo che si diceva contrario alla sua cattura: “Per me hanno fatto un errore ad arrestarlo. Per trent’anni ci hanno mangiato tutti, dopo trent’anni non è più buono?”. Queste dichiarazioni, però, hanno scatenato la furia di Pif che, interrogato dalla conduttrice, non è riuscito a trattenersi.

Pif, furia a Cartabianca: “Ditemi chi è, querelami!”

“Fa incavolare! – ha commentato il conduttore televisivo, spiegando come l’omertà negli anni Settanta fosse giustificata, ma adesso no – […]Quando però nel 2023 c’è un signore che dice ‘hanno sbagliato ad arrestarlo’, direi vaffan**lo!”.

“Ti farei vedere la foto della bambina morta a Firenze e ti direi vaffa***lo! Mi fa più schifo di Matteo Messina Denaro! – ha sbottato Pif – .Queste persone qua mi fanno più schifo del mafioso, perché nel 2023 non è possibile”.

“Vaffan***o! Mi dica il nome e cognome di questo qua e gli dico vaffa***lo, querelami, sei senza dignità! Quando vedo queste dichiarazioni qua mi arrabbio e non ci sono giustificazioni”, ha aggiunto lui rabbioso.

“Io non ho paura del mafioso, io ho paura di questo signore qua che magari non è neanche mafioso. Questa è la cosa schifosa. Mi fanno più schifo dei mafiosi veri! – ha aggiunto ancora Pif – . Ma stai zitto, ma un minimo di dignità! Ma con quale coraggio guardi i tuoi figli? Ma che uomo sei? Nel 2023 non c’è giustificazione davanti a questo atteggiamento qua”.

“La gente di Castelvetrano dovrebbe uscire, essere orgogliosi e non frequentare più né Matteo Messina Denaro né questa persona qua”, ha concluso lui che, resosi conto di essersi scaldato troppo, ha provato a sdrammatizzare: “Mi sono coronizzato, davvero scusami”.

“Hanno sbagliato ad arrestare #MatteoMessinaDenaro”



Ed esplode la furia di Pif a #Cartabianca pic.twitter.com/cZBtqzNnIw — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) January 17, 2023

