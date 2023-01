Si moltiplicano le indiscrezioni sulla possibile gravidanza della fidanzata di un ex concorrente del Gf Vip: il web ha notato un dettaglio.

A poter essere pronto per mettersi alla prova come papà è Andrea Zelletta, storico ex tronista di Uomini e Donne e concorrente di una delle edizioni più applaudite del Grande Fratello Vip. Il giovane tarantino, che oggi lavora nel mondo della moda, è da anni legato alla compagna Natalia Paragoni, che scelse come sua fidanzata proprio ai tempi della partecipazione al dating show di Canale 5. Un video postato dai due su Instagram ha alimentato recentemente i dubbi su una possibile gravidanza della ragazza.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni genitori?

Nelle immagini condivise in rete dagli ex protagonisti di Uomini e Donne, si ascolta la Paragoni mentre racconta al fidanzato le sue voglie notturne.

“Vorrei dei ravioli di zucca con burro e salvia…e anche con gli amaretti”, dice lei al fidanzato che la ascolta sorridente.

“Vatteli a comprare al supermercato”, replica poi Zelletta, mentre a corredo del video condiviso su Instagram si legge: “Le mie voglie sono tante”.

È bastato questo, quindi, ad alimentare i dubbi del web su una possibile gravidanza di Natalia. Al momento, i diretti interessati non hanno né confermato né smentito, ma già in passato lei aveva svelato di aver avuto un aborto spontaneo.

