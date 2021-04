Natalia Paragoni ha confessato il suo dramma: in passato la web influencer ha subito una perdita di gravidanza.

A Diva e Donna Natalia Paragoni ha voluto raccontare dettagli e retroscena del suo primo libro, La vita secondo Naty, e per questo ha ripercorso alcuni dei momenti più difficili della sua vita: da una relazione tossica al bullismo, passando per la dislessia e un aborto. La fidanzata di Andrea Zelletta ha confessato di essere rimasta incinta giovanissima e di aver perso il bambino dopo poco tempo: “Quando sono rimasta incinta ero felice, ma avevo i paraocchi, non conoscevo bene il mio compagno, ero impulsiva e immatura”, ha dichiarato, e ancora: “Purtroppo ho perso il bambino, è stato un dolore immenso”.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/natyparagoni/?hl=it

Natalia Paragoni: il dramma dell’aborto

Per la prima volta Natalia Paragoni ha confessato di aver vissuto una perdita di gravidanza: ancora giovanissima e dopo una relazione lunga e duratura con un ragazzo che l’aveva fatta soffrire a causa della sua gelosia, l’influencer sarebbe rimasta incinta. Lei e il ragazzo con cui aveva concepito il bambino si erano appena conosciuti, e oggi Natalia ha affermato di ritenere quella scelta impulsiva e immatura da parte sua. La gravidanza dell’influencer si è interrotta poco tempo dopo, lasciandola sprofondare nello sconforto.

Nel suo libro La vita secondo Naty, Natalia Paragoni ha anche ripercorso alcuni momenti bui della sua vita privata, a partire dal bullismo da parte dei compagni di scuola. L’influencer ha affermato di aver avuto problemi di dislessia, motivo per cui si sarebbe sentita esclusa e giudicata dai suoi compagni di classe e dagli insegnanti.

L’amore per Andrea Zelletta

Oggi oltre ad essere una delle influencer più in vista sui social network, oggi Natalia Paragoni è più felice che mai accanto ad Andrea Zelletta, con cui l’amore è sbocciato a Uomini e Donne. In tanti tra i loro fan sui social non vedono l’ora di sapere se presto la coppia convolerà a nozze o se avrà un bebè, ma per adesso sulla questione tutto tace.

