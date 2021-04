Belen Rodriguez è da poco entrata nel settimo mese di gravidanza e ha condiviso alcune emozionanti immagini dell’ecografia della piccola Luna Marie.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno assistito emozionati all’ecografia della loro bambina, Luna Marie, che dovrebbe nascere alla fine di giugno. Tutto starebbe procedendo liscio come l’olio e la ginecologa ha fatto sapere alla coppia che la bambina peserebbe già 925 grammi. “È una cicciona”, ha detto ironica Belen, visibilmente emozionata. Durante l’ecografia lei e Antonino hanno potuto vedere anche le prime immagini 3D dove la bambina sembra sorridere.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/belenrodriguezreal/?hl=it

Belen Rodriguez: l’ecografia al settimo mese

Più felice ed emozionata che mai Belen Rodriguez continua a condividere con i fan alcune immagini della sua gravidanza e dell’attesa della piccola Luna Marie, in arrivo tra pochi mesi.

Dopo una breve vacanza alle Maldive la showgirl è tornata in Italia e si è recata in uno studio medico per i controlli e le ecografie di routine. La dottoressa le ha assicurato che la crescita della sua bambina starebbe procedendo per il meglio, e lei e Antonino hanno osservato le prima immagini in 3D della figlia senza nascondere la loro emozione.

L’attesa della piccola Luna Marie

Nei giorni scorsi Belen Rodriguez ha condiviso con i fan anche alcuni dettagli riguardanti questa sua seconda gravidanza. La showgirl ha mostrato le immagini dell’incontenibile gioia con cui lei e Antonino hanno accolto la notizia di aspettare una figlia femmina (durante il loro gender reveal con i familiari). L’ex moglie di Stefano De Martino ha anche svelato che a scegliere il nome della bambina sarebbe stato il suo primogenito, Santiago, impazienti di poter conoscere la sua sorellina.

Per Antonino Spinalbese si tratta della prima figlia e sembra proprio che accanto a Belen l’hair stylist sia fuori di sé dalla gioia: “Per me in un rapporto bisogna sposarsi tutti i giorni, è per questo che ogni giorno chiedo a Belen se vuole sposarmi. Ma non per avere un documento, ma perché desidero che questa gioia si rinnovi sempre”, ha dichiarato a Chi.

