Silvio Berlusconi è ricoverato da oltre 22 giorni a causa di alcuni “strascichi del Covid”, a cui era risultato positivo a fine settembre.

Silvio Berlusconi si trova ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano a causa di “strascichi del Covid”. Il processo Ruby Ter è stato sospeso fino a quando l’ex premier non potrà lasciare l’ospedale, e intanto il suo legale ha fatto sapere a La Repubblica: “Sulle sue condizioni mi limito a dire che è ancora ospedalizzato non fatemi dire altro”. E ancora: “Penso che a nessuno di noi possa fare piacere essere ricoverato da tre settimane”.

Silvio Berlusconi ricoverato per gli strascichi del Coronavirus

Dal 6 aprile Silvio Berlusconi continua ad essere ricoverato per le conseguenze che l’infezione da Covid-19 avrebbe avuto su di lui.

Silvio Berlusconi

Per il momento i suoi legali hanno preferito non rivelare dettagli sulle condizioni di salute dell’ex premier, ma intanto a Milano il processo per il Ruby Ter è stato sospeso fino a nuovo ordine proprio per la ripetuta assenza di Berlusconi. A causa della sua positività al Coronavirus Berlusconi aveva dovuto rinunciare a partecipare al matrimonio del suo figlio più giovane, Luigi, e a seguire – una volta guarito dalla malattia – aveva confessato che quella contro il Covid sarebbe stata per lui la battaglia più difficile della sua vita.

Il processo Ruby Ter nuovamente rinviato

I giudici hanno stabilito che la nuova udienza per il processo Ruby Ter sarà rinviata fino a quando Silvio Berlusconi non verrà dimesso dall’ospedale. Stando a quanto riporta la Repubblica il pm Luca Gagliano ha espresso perplessità riguardanti le prognosi indicate in alcune relazioni mediche per chiedere un rinvio del processo lungo 2 o 3 mesi. Al momento i legali di Berlusconi non hanno voluto offrire ulteriori informazioni sulle sue condizioni, mentre fonti a lui vicine hanno offerto rassicurazioni sul suo stato di salute.