Il figlio più piccolo di Silvio Berlusconi, Luigi Berlusconi, sposa a Milano Federica Fumagalli. L’ex premier, in attesa del tampone, sarà assente alla cerimonia?

Il giorno del fatidico sì è finalmente giunto per Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. I due hanno scelto di sposarsi con una cerimonia strettamente privata in chiesa, a Milano. All’evento sembra che non sarà presente Silvio Berlusconi, che dal 3 settembre è positivo al Coronavirus. Il Cavaliere, a quanto riporta il Corriere della Sera, sarebbe in attesa dell’esito del secondo tampone. Se questo dovesse essere negativo prenderà parte alla cena nuziale (che si terrà a Macherio).

Luigi Berlusconi: le nozze con Federica Fumagalli

Dopo mesi di rumor e indiscrezioni, è finalmente arrivato il grande giorno di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. I due, che hanno vissuto il loro amore con estrema riservatezza, hanno deciso – anche per via dell’emergenza Coronavirus – di festeggiare il loro matrimonio in forma strettamente privata. Il padre di Luigi, Silvio Berlusconi, probabilmente sarà assente alla cerimonia per via del Coronavirus (a cui è risultato positivo a inizio settembre). Al momento il cavaliere sarebbe in attesa dell’esito del suo secondo tampone negativo.

Luigi Berlusconi

Luigi è il figlio più piccolo che il Cavaliere ha avuto con l’ex moglie Veronica Lario. Anche lui – come le sorelle Barbara e Marina – era risultato positivo al Coronavirus a inizio settembre, ma poi era fortunatamente guarito. Secondo indiscrezioni le nozze del figlio di Berlusconi erano previste per l’estate 2020, ma poi a causa dell’emergenza Coronavirus sarebbero slittate.

L’amore per Federica Fumagalli

Luigi e Federica Fumagalli sono legati da quando entrambi erano studenti alla Bocconi. Oggi la coppia vive a Milano (secondo Chi nella casa che fu di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, adesso in via di ristrutturazione). La fatidica proposta era giunta a Natale 2019, e sulla questione la coppia aveva preferito mantenere il massimo riserbo (così come durante il resto della loro storia).