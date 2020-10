Con le nozze di Nicole Sonia e Andrea Ghiselli ha preso il via Matrimonio a prima vista Italia 5, con un’edizione del tutto diversa dalle precedenti.

A causa dell’emergenza Coronavirus Matrimonio a prima vista Italia 5 ha subito – così come altri programmi tv – dei forti rallentamenti. Le 3 coppie chiamate a “sposarsi al buio” hanno dovuto sottoporsi a tutte le misure necessarie per scongiurare eventuali contagi, e alla cerimonia non hanno potuto presenziare i loro ospiti come nelle precedenti edizioni. La prima coppia ad aver pronunciato “lo voglio” è stata quella formata da Nicole Sonia e Andrea Ghiselli. Come procederanno le cose tra i due?

Matrimonio a prima vista: le nozze di Nicole e Andrea

Nonostante questa edizione di Matrimonio a Prima vista sia piuttosto anomala rispetto alle precedenti, la partenza è iniziata col botto: Nicole e Andrea si sono sposati, e al momento del taglio della torta i due si sono scambiati un romantico bacio sulle labbra.

Prima dell’arrivo all’altare la sposa è stata colta da un attacco di panico, ma a sostenerla ci ha pensato il suo miglior amico. A causa delle disposizioni legate all’emergenza i due sposi sono convolati a nozze senza la presenza di amici e parenti a seguito (fatto per cui entrambi hanno manifestato il loro dispiacere). Le premesse per un matrimonio riuscito ci sono o l’unione naufragherà in un clamoroso divorzio?

matrimonio

Al momento sembra che Nicole sia soddisfatta del marito, mentre Andrea Ghiselli si è limitato a fare apprezzamenti sul suo décolleté.

Le altre coppie in procinto di sposarsi

Oltre ad Andrea e Nicole i prossimi a convolare a nozze saranno Giorgia Pantini, 32enne di Roma, e Luca Cantiano, 31enne di Cisterna di Latina, seguiti da Gianluca Elifani, 31enne di Firenze, e Sitara Rapisarda, 29enne di Roma. A questa edizione avrebbe dovuto prendere parte anche la coppia formata da Maddalena e Luca Cacciatore. La ragazza, impegnata a lavorare in una struttura sanitaria, ha dovuto rinunciare a prendere parte allo show a causa dell’emergenza Coronavirus.