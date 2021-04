Anche Selvaggia Lucarelli è intervenuta in risposta al post di Diletta Leotta che si è sfogata in rete per il continuo gossip sulla sua vita.

La storia d’amore super chiacchierata fra Diletta Leotta e Can Yaman, dopo mesi di insinuazioni, pagine e servizi fotografici a loro dedicati, ha inevitabilmente finito col suscitare anche l’ira della stessa conduttrice di Dazn. Quest’ultima infatti, stanca dei continui attacchi mediatici e delle etichette a lei riservate, ha deciso di sfogarsi per la prima volta attraverso un lungo post su Instagram il quale, non è passato inosservato alla blogger e scrittrice, Selvaggia Lucarelli. Vediamo allora come il giudice di Ballando con le stelle ha commentato in rete lo sfogo della Leotta.

Selvaggia Lucarelli contro Diletta Leotta

Lo sfogo social di Diletta Leotta ha inevitabilmente diviso anche l’opinione pubblica. Se da una parte c’è chi sostiene la conduttrice e giornalista sportiva dall’altra invece, c’è chi come Selvaggia Lucarelli, ha una visione completamente differente.

“Il giornalismo spazzatura si alimenta, come prima cosa, regalando molto della propria vita privata ai media. Nel momento in cui raccontiamo con chi usciamo, cosa facciamo, cosa mangiamo e pubblichiamo foto della nostra quotidianità, ecografie comprese, poi diventa difficile domare il mostro. Mi sembra che Diletta Leotta, questo mostro, lo foraggi un bel po’, concedendosi alla stampa, ai social e al gossip. Poi certo non puoi aspettarti che il mostro si comporti come un animale domestico e si addormenti sul tuo grembo”, ha esordito così via Instagram la Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli sullo sfogo di Diletta Leotta

La posizione di Selvaggia Lucarelli sullo sfogo di Diletta Leotta è molto chiara: “Il gossip è questo, se non ti piace il gioco fai come tanti: non racconti nulla di te, lavori e la foto col fidanzato o le foto mentre fai yoga te le tieni nell’album di famiglia”.

La blogger e scrittrice fa quindi notare a Diletta Leotta che il gossip è comunque una conseguenza delle proprie azioni ed aggiunge: “Se ti attribuiscono mezzo fidanzato in più o uno in meno penso si possa sopravvivere. La pandemia dovrebbe averci insegnato la lista delle priorità…. Questo suo gridare ‘Non sono una mangiauomini, mia nonna legge e ci resta male’ è la frase più vecchia e conservatrice che abbia mai sentito”