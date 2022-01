Andrea Zelletta era un modello già conosciuto prima di diventare tronista di Uomini e Donne, dove ha trovato il vero amore: ecco chi è!

Affascinante, fisico scolpito e sguardo ammaliante: è Andrea Zelletta, modello ed ex tronista di Uomini e Donne scelto anche per il Grande Fratello Vip nel 2020. Seguitissimo sui social, non è di certo passato inosservato agli occhi attenti di migliaia di telespettatrici; il suo cuore, però, è già impegnato e lui ha occhi solo per la sua Natalia. Dal campo di calcio alle sfilate di moda, scopriamo di più su Andrea Zelletta e sulla sua vita privata!

Chi è Andrea Zelletta, la biografia

Andrea Zelletta è nato il 2 luglio 1993, sotto il segno del Cancro. Dalla sua presentazione a Uomini e Donne abbiamo potuto notare un ragazzo determinato, intraprendente e frizzante, proprio come si era definito lui. Il pubblico lo ha anche apprezzato come inquilino della Casa del Grande Fratello Vip, dove si è fatto notare.

Le informazioni riguardo la sua biografia non sono tantissime, anche se è un tipo abbastanza conosciuto: Andrea nella vita fa il modello e, fino ad oggi, ha sfilato per grandi brand come Dolce & Gabbana e Armani. Del suo passato sappiamo che è nato e cresciuto in Puglia, regione a cui è molto affezionato: è originario di Taranto ed è proprio lì che, da piccolo, aveva intrapreso una carriera da calciatore di Serie D. A causa di un infortunio, però, ha dovuto abbandonare tutto e puntare ad altro.

Quindi, spinto dalla voglia di ricominciare altrove e, soprattutto, iniziare qualcosa di nuovo nella vita, si è trasferito a Milano, dove vive. Arrivato in città il suo obiettivo era quello di diventare un personal trainer, essendo amante dello sport e dell’attività fisica. Alcuni suoi amici, però, sin da subito lo hanno spinto a diventare un modello: il suo fascino conquista immediatamente un’agenzia di moda che lo porta ad essere oggi un modello molto conosciuto.

La vita privata di Andrea Zelletta

Andrea arriva in TV per la prima volta entrando a far parte del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, sperando di trovare il vero amore. Della sua vita privata precedente si sa solo che è stato innamorato solo una volta. Di chi, però, non è risaputo.

Andrea, in trasmissione, ha detto di non avere un prototipo di donna ideale, ma sperava di trovare una persona ambiziosa, un po’ come lui. Inoltre, come ha confessato lui durante la presentazione, da bravo ragazzo del sud vorrebbe mettere su famiglia. E lui la donna dei suoi sogni l’ha trovata proprio grazie al dating show di Canale 5: la scelta di Andrea Zelletta è stata la corteggiatrice Natalia Paragoni.

Chi è la fidanzata di Andrea Zelletta, Natalia Paragoni?

Nata a Piantedo, il 24 dicembre 1997 (Capricorno) Natalia Paragoni è una giovane donna dalla bellezza innegabile. Prima di diventare corteggiatrice di Uomini e Donne ha lavorato come ombrellina e fotomodella, ma in passato è stata estetista.

La coppia, a maggio 2020, è stata protagonista di uno scherzo delle Iene: l’inviato della trasmissione ha indotto la povera Natalia a pensare che il suo fidanzato avesse un’amante (incinta per di più). Dalle urla viene fuori un litigio furioso, ma fortunatamente è tutto architettato dall’inviato Gazzarrini per la sua rubrica Amori in quarantena…

Andrea Zelletta: 6 curiosità sull’ex tronista

-Come abbiamo già anticipato inizialmente, Andrea è un modello molto seguito sui social e affermato nel mondo della moda: infatti, il suo profilo Instagram vanta migliaia e migliaia di followers.

-Andrea ama viaggiare e, grazie al suo lavoro, ha potuto conoscere molte città che sin da piccolo desiderava di visitare. Non sappiamo molto sui suoi guadagni ma, dagli scatti che pubblica, sembra passarsela bene.

-Ha sfilato anche con Marco Fantini, anche lui ex tronista di Uomini e Donne, attualmente in coppia con Beatrice Valli.

-Non si conoscono i suoi guadagni.

-Pratica lo snowboard, come si evince dalle foto pubblicate sul suo profilo.

-È stato protagonista del programma di Italia 1 Back to School, dove è tornato tra i banchi di scuola.

