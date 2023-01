Dolore e lacrime per la morte di uno dei grandi professionisti della danza: Lorella Cuccarini ricorda “il suo faro, il suo maestro”.

Ieri, 17 gennaio 2023, è morto Gino Landi, coreografo e regista teatrale e televisivo. L’uomo aveva 89 anni, era originario di Milano, e ha lavorato come coreografo di grandi programmi tv del sabato sera italiano, da Sanremo al Festivalbar. A teatro si è occupato di spettacoli di successo come Rugantino e Aggiungi un posto a tavola e, nel corso della sua lunga e gloriosa carriera, ha lavorato con grandi artisti come Lorella Cuccarini. È stata proprio lei a voler ricordare Landi in un lungo e commosso post Instagram.

Lorella Cuccarini piange Gino Landi

“Arrivederci Gino. Sei stato un vero punto di riferimento nella mia vita. Il Maestro che tutti dovrebbero avere – ha scritto la professoressa di Amici in un post a corredo di alcuni scatti che la ritraggono, giovanissima, insieme a Landi – . Mi hai insegnato ad affrontare le difficoltà, a superare i miei limiti, a credere in me stessa e nelle mie capacità”.

“Dicevi sempre: ‘Non esistono coreografie impossibili. Mi potrai chiedere di modificarle solo dopo averle provate allo sfinimento’ – ha ricordato la Cuccarini – .Avevi sempre ragione tu. Ti voglio bene”.

Raggiunta da La Repubblica, poi, Lorella ha commentato: “Gino Landi è stato un vero maestro. Con lui ho fatto il mio secondo Fantastico, è stato un faro, ci presentò Pippo Baudo. Poi ho lavorato con lui a Mediaset, al Festival. Ho imparato moltissimo, era un perfezionista, molto molto sfidante”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG