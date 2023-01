Giovanni Ciacci confessa di stare attraversando un momento molto difficile dopo le accuse di bullismo al Gf Vip: ora è in cura da uno psichiatra.

Entrato nella casa del Grande Fratello Vip per poter parlare pubblicamente della sua sieropositività, Giovanni Ciacci è uscito ben presto dal reality show per scelta del pubblico. Il comportamento da bullo adottato nei confronti di Marco Bellavia, lo ha sottoposto ad una gogna mediatica che continua ancora oggi e che gli ha provocato attacchi di panico. E non solo.

Giovanni Ciacci sta male: cosa è successo dopo il Gf Vip

Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, il costumista ha ammesso di aver avuto pensieri suicidi in seguito a quanto accaduto durante e dopo il Gf Vip.

“Ho avuto brutti pensieri – ha rivelato – . Le analisi sono sballate, sto male, non dormo, ho attacchi di panico, vado dallo psichiatra. La mia situazione è molto delicata”.

“Perché devo pagare un prezzo così alto? Non ho fatto male a nessuno”, ha aggiunto Ciacci, che ha respinto l’accusa di bullismo contro Marco Bellavia asserendo che “questo polverone è stato pilotato da account comprati sui social network. Ma scoprirò chi si nasconde dietro”.

Non è mancata, infine, una risposta piccata a quanto espresso da Simona Ventura (e non solo) su di lui dopo l’uscita dal Gf Vip. “Con lei non ho mai lavorato, che cosa conoscerebbe di me?”, ha commentato il costumista che, ad oggi, spera di poter nuovamente partecipare ad un’altra edizione del reality show di Canale 5 per raccontare davvero la sua storia.

