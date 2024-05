La vedova di Mike Bongiorno, Daniela Zuccotti, ricorda gli ultimi giorni di vita del marito a 100 anni dalla nascita. Leggi le rivelazioni.

Mike Bongiorno avrebbe festeggiato il suo centenario il 26 maggio, e in vista di questo tragico anniversario, la vedova Daniela Zuccotti ha condiviso i ricordi più intimi dei loro 40 anni insieme. Attraverso un’intervista toccante, Zuccotti ha svelato dettagli inediti di un legame che ha resistito al tempo e alle avversità.

Con una delicatezza commovente, Daniela Zuccotti ha descritto gli ultimi tre giorni di vita di Mike Bongiorno. Infine, ha rivelato gli istanti che ne hanno preceduto la morte. Ecco che cosa ha rivelato.

Mike Bongiorno: “Gli ultimi giorni sono stati karmici”

Daniela, la vedova di Mike, ha raccontato gli ultimi tre giorni di vita del conduttore televisivo. “Sono stati simbolici, karmici. Lui stava benissimo, aveva 85 anni, era sano, è morto in piedi, con me vicino, il meglio che si possa avere nella vita. È morto l’8 settembre 2009. Il 5, Leo compiva 20 anni e aveva organizzato una festa nella nostra villa al lago. Mike volle andare lì a salutare i ragazzi, cosa che non faceva mai. E al taglio della torta improvvisò un discorso bellissimo: “Non disperate mai, alla vostra età stavo per morire, poi la vita mi ha dato cose bellissime”. Il 6 mattina è nata Luce, la bimba di Nicolò e siamo corsi alla Mangiagalli per vederla. Lui era felicissimo“.

Mike Bongiorno

Poi continua: “Il 7 decidiamo di andare a Montecarlo. Era di ottimo umore, cantava in macchina. Abbiamo cenato con i nostri carissimi amici“.

Ma poi arriva il triste giorno.

Le ultime ore di vita di Mike Bongiorno

La vedova di Bongiorno non risparmia il racconto delle ultime ore di vita dell’amato marito.

“L’8 mattina mi sveglia lui, e mi mette i giornali sui cuscini, tenerissimo. Ordiniamo la colazione. Io gli imburro il pane poi la marmellata. Siamo seduti di fronte, chiacchieriamo. Io torno a letto a leggere, lui si siede in poltrona. Fra me e me, penso: “come sto bene con lui” ma non gliel’ho detto“.

Nell’intervista poi continua: “Poi mi arriva la foto della piccola Luce sul cellulare. Mi alzo, gliela faccio vedere e lui dice “Che bella, sembri tu quando prendi il sole”. Queste sono state le sue ultime parole“.

Infine “È andato in bagno, ho sentito un tonfo. Mi amava tanto“. Un racconto commovente che dimostra il profondo amore che li ha uniti fino alla fine.