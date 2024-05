Susan Backlinie, la prima vittima nel film di Steven Spielberg, scompare a 77 anni. Il mondo del cinema piange la sua stella.

Grave lutto nel mondo del cinema: Susan Backlinie, controfigura esperta e nuotatrice, è scomparsa a 77 anni. Ricordata per la sua iconica scena nello Squalo di Spielberg, Backlinie è stata una figura iconica del grande classico cinematografico.

Ma scopriamo tutti i dettagli sulla morte della donna, scomparsa in circostanze misteriose.

La vita di Susan Backlinie, l’icona del film di Spielberg

Susan Backlinie, la ragazza dietro l’iconica scena dello Squalo di Spielberg, è deceduta all’età di 77 anni. Nel 1975, il suo ruolo nella pellicola di Steven Spielberg ha scosso il pubblico, segnando un momento epocale nel cinema hollywoodiano.

Backlinie, ventottenne all’epoca, ha interpretato la prima vittima dello squalo in una scena memorabile, nuotando nuda di notte prima di essere brutalmente attaccata. La sua performance ha contribuito a definire il genere dei blockbuster e ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema.

Esperta nuotatrice e controfigura, Susan ha lavorato intensamente per portare autenticità alla sua interpretazione. Legata a un’imbracatura, è stata tirata da venti uomini per simulare l’attacco dello squalo, dimostrando una straordinaria dedizione alla sua arte.

Sulla sua interpretazione, la nuotatrice dichiarò in un’intervista: “La prima cosa che Steven Spieberg mi disse fu: quando finisce la tua scena, voglio che tutti si tuffino sotto i loro sedili in sala, con popcorn e gomme da masticare…” Penso che ci riuscimmo! Una delle cose che mi hanno detto più spesso è stata “Lo sai che per colpa tua non sono più entrato in acqua?”“.

Steven Spielberg

Le cause della morte di Susan Backlinie

La donna è deceduta all’età di 77 anni a causa di un attacco cardiaco mentre si trovava nella sua casa a Ventura, in California. Il decesso è avvenuto l’11 maggio scorso.