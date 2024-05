Dopo Fazio e Amadeus, anche Flavio Insinna abbandona mamma Rai per nuove avventure: i rumors sul nuovo accordo a La7. Scopri i dettagli qui!

Non è un bel periodo della Rai, che sta vedendo andar via alcuni dei suoi personaggi di punta. Dopo Fabio Fazio e il più recente abbandono di Amadeus, a lasciare la tv di Stato c’è anche Flavio Insinna, conduttore televisivo e attore di grande talento.

Dopo aver concluso l’avventura a L’Eredità la scorsa estate, per essere inizialmente spodestato da Pino Insegno, successivamente sostituito da Marco Liorni, per Insinna inizia un nuovo capitolo lontano dalla Rai, e più precisamente a La7.

Flavio Insinna, addio alla Rai dopo l’Acchiappatalenti

Adesso Insinna è impegnato con il programma di Milly Carlucci l’Acchiappatalenti, dove veste i panni di giudice, ma in base ai rumors confermati da Dagospia, questo sarebbe l’ultimo progetto in casa Rai prima dell’addio.

Flavio Insinna

Il sito di gossip rivela un accordo con Urbano Cairo, avvenuto anche grazie a Walter Veltroni, che porterà il conduttore televisivo a sbarcare a La7.

Ma cosa farà Flavio Insinna a La7? Ecco tutti i dettagli del presunto accordo.

Flavio Insinna riparte con un nuovo game-show a La7

Le edizioni de L’Eredità condotte da Insinna si sono rivelate dei grandi successi, perciò aveva stupito la notizia della sua sostituzione durante lo scorso autunno.

Secondo le ultime indiscrezioni, Flavio Insinna a La7 potrebbe condurre un nuovo game-show che farà da traino al Tg La7 condotto da Enrico Mentana. Ma quali sarebbero i motivi che hanno spinto il conduttore ad abbandonare Viale Mazzini?

Pare proprio che l’attesa di ricevere proposte allettanti dalla Rai non sia stata ripagata, che ancora non ha né confermato né smentito la notizia, così come lo stesso conduttore.

L’Ansa aveva riportato, ai tempi dell’addio a L’Eredità, una dichiarazione del conduttore televisivo: “L’amore con la Rai durerà per sempre e ringrazio anche La7, che non mi ha solo cercato, mi voleva proprio. Con il direttore Andrea Salerno ci vogliamo bene. Ma andare a fare lo stesso gioco (si parlava allora di Lingo, condotto in precedenza da Caterina Balivo, tornata da questa stagione in Rai ndr), nello stesso orario, contro me stesso, non è nel mio dna“.