Cosa è successo davvero a Capodanno tra alcuni studenti della scuola di Amici? Ci sarebbe una nuova versione dei fatti.

Ormai è stato rinominato Capodanno gate, ma quanto accaduto ad Amici tra alcuni studenti resta ancora un mistero. In queste settimane si è parlato tanto con svariate teorie che vedono “protagonista” anche la noce moscata. Difficile sapere davvero cosa sia successo ma ora ci sarebbe una nuova versione che, a quanto pare, sarebbe molto vicina alla verità.

Amici, caso Capodanno e noce moscata: la nuova “verità”

Maria De Filippi

A fornire la nuova versione dei fatti avvenuti a Capodanno tra alcuni studenti di Amici è stata un’amica della sorella di Maddalena Svevi, allieva coinvolta nella vicenda.

Secondo questa nuova teoria dell’accaduto, la famosa noce moscata c’entra ma non sarebbe andata come descritto nell’ultimo periodo. Gli studenti non l’avrebbero sniffata, bensì mescolata per un cocktail davvero forte.

Valentina Fazzolari, amica della sorella di Maddalena Svevi, ha commentato su Tik Tok un post di un’altra utente che spiegava appunto che i ragazzi di Amici avrebbero usato la noce moscata ma in modo diverso da quello precedentemente ipotizzato. In tal senso, proprio tale Valentina avrebbe spiegato: “L’hanno messa nel succo”.

La situazione resta comunque ancora piuttosto incerta e confusa ma questa versione sembra essere quella più veritiera. Certo è che non si era mai vista una cosa simile nella storia del talent show.

Di seguito anche un recente post Twitter dove si parla della “nuova verità” e che spiegherebbe cosa sia successo tra gli alunni del talent:

