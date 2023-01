Non si parla di altro: Shakira contro l’ex Piqué. Ma soprattutto della nuova canzone dell’artista che adesso viene coreografata sui social…

Dopo la separazione, i botta e risposta e le tante cose che si sono dette sui vari media, ecco ancora Shakira contro Piqué con la nuova canzone dell’artista che spopola, non solo in tutte le classifiche ma anche sui social dove, precisamente su TikTok, in tanti hanno pensato di creare delle coreografie ad hoc.

Shakira contro Piqué: tutti scatenati con le coreografie

Shakira

Ormai non si parla d’altro se non della nuova canzone di Shakira contro l’ex marito Piqué, reo di averla tradita. Se sulla vicenda si è detto tanto, tra i protagonisti e anche sui vari media, ecco che in queste ore sono i social a prendersi la scena.

In particola su TikTok, infatti, stanno diventando virali le coreografie degli utenti che ipotizzano balletti di vario tipo sulle note della “song” dell’artista.

C’è chi si limita al lip sync e chi, invece, prova davvero a realizzare delle nuove coreografie molto particolari. In effetti, il ritmo della canzone è perfetto e si adatta a diverse interpretazioni.

La revenge song sta avendo tantissimo successo e dai professionisti ai meno abili, un po’ tutti stanno improvvisando qualche passo di danza speciale. Chissà per quanto tempo si parlerà di questa hit che, inevitabilmente, ormai conoscono davvero tutti.

Di seguito vi proponiamo alcuni dei video TikTok più apprezzati sul web e che stanno facendo tendenza. Voi avete intenzione di crearne uno vostro?

