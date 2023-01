Nuove polemiche e sospetti al GF Vip. Questa volta ci sarebbe un caso per le “immunità”. A portarlo a galla Edoardo Tavassi…

Nuova puntata, ieri, al GF Vip e nuova ondata di polemiche o, quantomeno, di dubbi. A portarli a galla Edoardo Tavassi che, dopo la diretta su Canale 5, ha avuto da ridire sulle immunità dalle nomination che sono state date ad alcuni concorrenti.

GF Vip. immunità pilotate? Il dubbio di Edoardo Tavassi

grande fratello occhio

Da quanto si è potuto capire, dopo la puntata di ieri del GF Vip, Edoardo Tavassi ha espresso i suoi dubbi sulla scelta dei preferiti resi immuni prima delle nomination. Il gieffino è apparso abbastanza sospettoso su come vengono selezionati i concorrenti a cui dare appunto la possibilità di non essere nominati e, quindi, a rischio eliminazione.

A generare i dubbi di Tavassi sarebbero stati gli immuni scelti dalla Casa ed in particolare il nome di Attilio Romita.

Parlando in cucina con Davide Donadei e Micol, Edoardo ha detto: “Però, non capisco un’altra roba. Stasera non ci sono state due donne e due uomini… e perché?”. A fargli eco, anche Micol: “Eh, questo è”. Invece, Davide ha tentato di trovare una spiegazione: “Aspetta però, Nikita secondo me… o Antonella oggi la dovevano salvare”.

A questo punto, Tavassi ha proseguito nel suo ragionamento: “Perché è così. Ti arrivano le schede, tu vedi chi rischia di… e dici ‘allora facciamo quattro maschi”. Mentre parlava, però, sembra che la regia abbia censurato il dialogo e questo ha generato molte polemiche e sospetti anche tra gli utenti social che seguivano quel momento.

Successivamente, però, Edoardo ha scoperto che, effettivamente, in tanti, tra i compagni della Casa, avevano voluto “regalare” l’immunità a Romita. Questo, però, non ha placato i sospetti…

Di seguito anche i commenti degli utenti che hanno notato cosa sia accaduto nella Casa e hanno commentato con alcuni post su Twitter:

Micol "Strano che stasera erano 4 uomini (i preferiti della casa) "



Tavassi "Guarda caso Attilio salvo stasera che gli arrivavano una caterba di nomination"



E la regia censura…#GFvip #incorvassi — Gilda (@ayahuasc4) January 17, 2023

Tavassi accorgendosi che c'è qualcosa che non va con i preferiti della Casa#GFvippic.twitter.com/pV4Irn0Kum — Paola. (@Iperborea_) January 17, 2023

