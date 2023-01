Prime foto pre Sanremo 2023 con il “cast” del Festival. A pubblicarle Chiara Ferragni. Negli scatti, tutti presenti, o quasi…

Manca meno di un mese al Festival di Sanremo 2023 e Chiara Ferragni, in queste ore, ha mostrato le primissime foto ufficiali in vista dell’evento. Non poteva, infatti, che essere lei a mostrare qualcosina in anteprima via social. Nei vari scatti, però, manca qualcuno…

Chiara Ferragni, prime foto ufficiali in vista di Sanremo

Chiara Ferragni

I preparativi per il Festival della canzone italiana che andrà in onda, su Rai 1, dal 7 all’11 febbraio, sono iniziati da tempo, ma adesso si entra nel vivo. La conferma è arrivata con le prime foto ufficiali di tutti, o quasi, i protagonisti di Sanremo 2023. Sui social, è stata Chiara Ferragni, co-conduttrice nella prima e ultima serata dello show, a far vedere cosa sta accadendo in vista del grande appuntamento.

La moglie di Fedez ha mostrato come lei e i suoi compagni di avventura, Francesca Fagnani, Chiara Francini, Amadeus e Gianni Morandi, siano già impegnati nei primi scatti ufficiali.

Il gruppo pare avere già legato molto apparendo molto unito. Una pecca, mancava Paola Egonu, forse per motivi legati alle sue attività da sportiva.

Ad ogni modo l’imprenditrice digitale, così come tutti gli altri protagonisti delle foto, sono sembrati super carichi per la nuova avventura all’Ariston.

I fan si sono subito scatenati con like e commenti e, forse per la prima volta, il gruppo di conduttori ha messo tutti d’accordo. “Siete bellissimi”, “Voi stupende, Ama e Gianni wow”, ha scritto qualche utente.

Insomma, non resta che attendere ancora qualche settimana per vedere tutti all’opera sul palco. Lo spettacolo non mancherà e ci si attende un’edizione davvero scoppiettante e, evidentemente, molto social…

Di seguito il post Instagram della donna con alcuni scatti con le altre co-conduttrici ma anche con Amadeus e Morandi:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG