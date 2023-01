Dopo tanto lavoro sul suo corpo, Fedez pare aver completato il tatuaggio dell’araba fenice che porta con sé un grande significato.

Dopo mesi di lavoro, pare proprio che Fedez abbia terminato il tatuaggio dell’araba fenice che aveva mostrato tempo fa. Una vera e propria opera fatta sulla sua schiena e che ricopre anche parte dei glutei e di una gamba. Un disegno molto grande e dal significato molto speciale che il rapper ha voluto dedicare, ovviamente, alla sua famiglia ed in particolare ai suoi figli, Leone e Vittoria.

Fedez, tatuaggio completato e dedica

“L’araba fenice stringe fra gli artigli l’ago dei punti di sutura e rinasce dalle ceneri generate dal fuoco acceso dai miei figli. Per la forza che siete riusciti a darmi in questo nuovo capitolo della mia vita. Leone e Vittoria”, il tutto con tanto di cuore per i due bimbi. Sono state queste le parole di Fedez in un post Instagram con tanto di foto e breve filmato dell’opera che sembra essere stata portata a termine.

Nella schiena del cantante, ecco l’araba fenice che, come spiegato dal diretto interessato, “rinasce dalle ceneri”. Un po’ come ha fatto lui a seguito del tumore al pancreas.

Subito tantissimi i commenti arrivati al post dell’artista e non poteva mancare, tra i primi, quello di sua moglie Chiara Ferragni.

Simpatica anche la scelta di coprire il lato B con una emoticon di una pesca. Chissà se un giorno Federico deciderà di farsi qualche tatuaggio particolare anche “lì”.

Di seguito anche il post Instagram del rapper con le foto e anche una piccola clip:

