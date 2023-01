Nozze vicinissime per Alena Seredova che sui social confessa ai fan che i preparativi sono ormai praticamente terminati.

Matrimonio vicinissimo per Alena Seredova che dopo aver divorziato da Gianluigi Buffon sta vivendo la sua bellissima storia d’amore con Alessandro Nasi da ormai tanti anni, più di otto. Le nozze sembrano imminenti come lei stessa aveva annunciato la scorsa estate. Sui social, la modella ha raccontato qualche recente dettaglio ai suoi fan.

Alena Seredova, matrimonio imminente

Alena Seredova

Non ha voluto svelare la data delle nozze né dare particolari dettagliati, ma il matrimonio di Alena Seredova e Alessandro Nasi sembra essere ormai prossimo.

La modella, attraverso una serie di domande e risposte su Instagram, ha raccontato ai fan il momento speciale che sta vivendo con i preparativi per il giorno del fatidico “sì” ormai giunti al termine.

“Penso di avere tutto il necessario pronto: ho fatto i biglietti aerei per i miei genitori e mia sorella (che arriveranno da Praga, sua città natale, ndr). Non si sa mai se poi l’aereo è pieno… Ho preso il vestito. Il mio uomo ce l’ho al resto ci penserà la mia amica Ale”, ha detto la donna con l’ultimo riferimento alla wedding planner scelta per le nozze.

Nessun dettaglio sul vestito nonostante le richieste dei fan: “Non posso perché deve rimanere una sorpresa per il mio Ale, però in quel momento lo vedrete”.

Poi, però, una confessione: “Se faccio dieta? Ho smesso ma devo ricominciare: adesso inizio”. Concludendo poi, la Seredova ha risposto a chi le chiedeva quanto fosse felice: “Ci sono un sacco di cose belle che accadono ogni giorno. Ale è un papà e un compagno magnifico: sono una donna felice”.

Di seguito anche un recente post Instagram della coppia con la loro figlia, Vivienne Charlotte, 2 anni e 7 mesi:

