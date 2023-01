Non è una novità per lei: Aurora Ramazzotti si è trovata a far fronte ad alcune critiche piuttosto accese per un suo recente outfit…

Sui social tutti possono dire la loro. E allora ecco che anche una simpatica storia Instagram di Aurora Ramazzotti si traforma in un motivo per andarle contro. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha fatto i conti con qualche parere piuttosto duro ricevuto per il suo modo di vestire…

Aurora Ramazzotti “una scappata di casa”: l’attacco social

Aurora Ramazzotti

Come spesso capita alle future mamme che stanno affrontando una gravidanza, molte volte si esce di casa in abiti comodo. Ed è questo, quello che è successo anche ad Aurora Ramazzotti che è uscita in leggins leopardati e con sopra un largo cardigan. Il tutto accompagnato da un cappuccio nero in testa e, praticamente, viso struccato.

Un look, e precisamente un outfit, che lei stessa ha sottolineato non essere super. “Mi rendo conto di star indossando dei look che urlano ‘madre che porta i bambini a lezione di calcio per poi dirigersi a prendere un frappuccino Starbucks e a pilates'”, le parole ironiche della ragazza.

Eppure, dall’ironia, si è passati subito alle critiche da parte di qualche persona che, evidentemente, non ha gradito il suo commento. Infatti, poco dopo, la stessa Auri ha condiviso una risposta ricevuta alla sua storia: “Noi mamme che portiamo i ragazzi a calcio non siamo tutte vestite come delle scappate di casa”.

Un commento a cui la stessa compagna di Goffredo Cerza ha replicato: “Mi stai dando della scappata di casa, ok”.

Insomma, il mondo dei social non risparmia neppure le future mamme…

Per fortuna sotto molti altri post Instagram come il seguente, sono tantissimi, invece, i commenti positivi per la giovane showgirl:

