Divorzio tra Harry e Meghan? I rumors parlano anche di un accordo economico già “bozzato” da Re Carlo in persona.

Cosa succede tra Harry e Meghan Markle? La coppia pare essere in crisi e i rumors parlano anche di una possibilità concreta di divorzio. Non solo. L’eventuale separazione tra i due sarebbe “ben vista” da Re Carlo che avrebbe anche già pensato ad un accordo economico che possa “liberare” suo figlio.

Harry e Meghan, la cifra per il divorzio

Harry d’Inghilterra Meghan Markle

Secondo diversi media, inglesi e non solo, i rumors sul possibile divorzio tra il Principe Harry e sua moglie Meghan Markle sarebbero assolutamente concreti. Anzi. C’è chi è sicuro che Re Carlo si sarebbe anche già mosso in “soccorso” del figlio per preparare un accordo di separazione.

Dalle notizie che circolano, pare che il Re sia stato decisamente previdente e che si fosse mosso con ampio anticipo già lo scorso anno.

Le indiscrezioni che circolano parlano di una fonte importante a corte che avrebbe parlato di una somma di denaro elevata e pari a 50 milioni di sterline da dare a Meghan per “allontanarla dal figlio”.

Ma non solo. Carlo sarebbe anche pronto a farle riavere il titolo di duchessa così come a cederle la proprietà di Frogmore Cottage, dimora inglese dei Sussex, e una mega villa in California.

Anche per i nipotini Archie e Lilibet ci sarebbe un piano: supporto economico almeno fino alla fine dei loro studi scolastici.

Di seguito, invece, il recente discorso di Re Carlo per Natale:

