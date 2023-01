Volata alle Maldive per un paio di giorni di relax, Sophie Codegoni si è mostrata in tutta la sua bellezza col pancino. Ma sotto al post…

Scatto social dalle Maldive per Sophie Codegoni che è volata in vacanza col suo Alessandro Basciano per godersi qualche momento di relax. Inevitabili, visto il luogo, qualche scatto in bikini. Proprio uno di questi ha generato grandi reazioni nei commenti al post. Alcuni “da censura”…

Sophie Codegoni, lo scatto social e i commenti piccanti

Sophie Codegoni_Alessandro Basciano

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si stanno godendo alcuni momenti di vacanza, anche in vista dei tanti impegni che saranno chiamati ad affrontare con la nascita del loro primo figlio. La coppia, infatti, sta aspettando il suo primogenito e la giovane influencer non nasconde il pancino.

“Primo giorno in paradiso #23weekspregnant”, ha scritto la Codegoni a corredo di uno scatto che la ritrae sulla terrazza della camera sul mare. La donna si è fatta immortalare in bikini tra la luce del sole che la “bacia” e le acque cristalline che fanno da sfondo.

Molti utenti, però, più che commentare lo scatto in modo tranquillo si sono fatti prendere da una serie di commenti “piccanti”. Spicca, in modo particolare, uno: “Hot mommy”. Ma anche diversi altri hanno fatto riferimento alla bellissima fisicità della donna e niente altro.

Per fortuna, però, i fan della magnifica Sophie sono stati decisamente superiori a tutto questo e si sono concentrati sulla bellezza “da presto mamma” e, ovviamente, sulla splendida location nella quale lei e il suo compagno si trovano.

Proprio sul posto, pare che la coppia stia alloggiando nel lussuoso resort “Ayada Maldives”, situato nella zona meridionale dell’Atollo Gaafu Dhaalu.

Nelle loro storie social, tantissimi i momenti di gioia e i sorrisi. E non potrebbe essere altrimenti vista la location da sogno e il grande amore che i due provano reciprocamente.

Di seguito il post Instagram della donna:

