Serie di risposte social per Federico Fashion Style tra situazione sentimentale e futuro con tanto di “occhiolino” al GF Vip.

Protagonista in queste settimane di diverse dichiarazioni e situazioni polemiche a seguito della separazione dalla compagna, Federico Fashion Style continua a far parlare. Questa volta con delle risposte sui social in una sorta di Q&A con i fan.

Federico Fashion Style: la situazione sentimentale e il GF

Federico Lauri Fashion Style

“Chiedetemi tutto, tranne il nulla”, con questa frase Federico Fashion Style ha deciso di stuzzicare i suoi seguaci e di dare inizio ad una serie di domande e risposte su tantissimi argomenti.

Dopo aver parlato di lavoro e di un suo evento, ecco le questioni di cuore alle quale Lauri ha risposto: “L’amore per me non esiste. O almeno in questo momento storico. L’unico amore della mia vita, che sarà per sempre, è mia figlia”. E a chi gli ha chiesto se fosse single, lui ha risposto: “”Ovviamente lo sarò per sempre”.

E ancora: “Ho imparato che i proverbi non sbagliano mai, quando si chiuse una porta di apre sempre un portone”. Parlando della figlia: “Io non mollerò mai, mia figlia è la mia unica ragione di vita e nessuno potrà mai dividermi da lei”.

In questo caso il riferimento è ad alcune questioni con l’ex Letizia Porcu che, da quanto raccontato in passato da Lauri, gli impedirebbe di vedere regolarmente sua figlia.

Tra le domande curiose poste al noto parrucchiere dei Vip, una relativa ad una sua ipotetica partecipazione al GF Vip. Infatti, un utente ha scritto: “Mi piacerebbe vederti al GF Vip”. La risposta di Lauri è stata sospensiva lanciano un “occhiolino” a Signorini e in generale al reality: “Chissà…”, le sue parole.

Di seguito un recente post Instagram dell’uomo:

